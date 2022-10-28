Чин из BTS представил дебютный сольный сингл «The Astronaut»

Участник южнокорейского бойз-бенда Чин выпустил свой первый сольный трек «The Astronaut» и трогательный клип на него. Песня была написана в соавторстве с Coldplay. Фронтмен британской рок-группы Крис Мартин подарил песню Чину после того, как сблизился с ним во время работы над «My Universe».

Как пишет NME, «The Astronaut» призван показать еще большее родство между Coldplay и Чином, а также их мыслями о любви к близким людям. «Мечтательная новая песня отдает дань уважения любимому человеку — или их группе — обращая взгляд в небо и устремляясь в открытый космос», — отмечает журнал.

Чин стал вторым участником BTS, дебютировавшим сольно. В июле J-Hope выпустил альбом «Jack in the Box». Летом музыканты объявили о перерыве в совместном творчестве, чтобы сосредоточиться на личных проектах.

В середине октября представители BTS сообщили, что все участники бойз-бенда пойдут служить в южнокорейскую армию. Первым туда отправится самый старший участник, 29-летний Чин, после того как его сольный график закончится в конце октября. В Минобороны страны отметили, что во время службы музыканты смогут выступать на мероприятиях государственного уровня.