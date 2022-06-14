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BTS объявили о перерыве в совместном творчестве. Музыканты сосредоточатся на сольных проектах

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:51

Южнокорейская кей-поп-группа BTS объявила о перерыве в совместном творчестве. Музыканты намерены сосредоточиться на сольных проектах. Об этом cообщил BTS.

Артисты опубликовали на ютьюбе часовое видео, приуроченное к девятой годовщине создания коллектива. В нем участники BTS рассказали о своих планах и отметили, что, несмотря на совместные достижения, чувствуют необходимость в индивидуальном развитии.

«Я всегда думал, что BTS отличается от других групп, но проблема кей-попа и всей idol-системы — в том, что они не дают тебе время, чтобы повзрослеть. Ты должен продолжать выпускать музыку и продолжать делать что‑нибудь», — пояснил RM.

Он сказал, что хотел бы подумать о новом направлении в творчестве как BTS, так и участников группы по отдельности. Его коллеги добавили, что решение о перерыве далось им непросто. Музыканты переживали, что разочаруют своих поклонников.

«Мы не можем не думать о наших поклонниках в любом случае, мы хотим быть такими артистами, которых будут помнить фанаты. Думаю, сейчас мы начинаем думать о том, каким артистом каждый из нас хочет запомниться», — сказал Джимин.

Он назвал поиск собственной идентичности «изматывающим и долгим процессом». Участники BTS не пояснили, насколько продолжительным будет перерыв в совместной работе.

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