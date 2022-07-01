J-Hope поделился новым треком «More» из творческого отпуска BTS

J-Hope из BTS выпустил сингл «More», записанный во время творческого перерыва кей-поп-группы. Рэпер ответил на вопрос, смогут ли музыканты продолжать работать вне коллектива и примерять на себе другие образы.

В предисловии J-Hope написал, что хочет «сломать стереотипы и развиваться дальше». Получилась рокерская песня с мрачным клипом о том, как исполнитель «собирает все трофеи, и „Грэмми“ тоже».