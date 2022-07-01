J-Hope поделился новым треком «More» из творческого отпуска BTS

J-Hope из BTS выпустил сингл «More», записанный во время творческого перерыва кей-поп-группы. Рэпер ответил на вопрос, смогут ли музыканты продолжать работать вне коллектива и примерять на себе другие образы.
В предисловии J-Hope написал, что хочет «сломать стереотипы и развиваться дальше». Получилась рокерская песня с мрачным клипом о том, как исполнитель «собирает все трофеи, и „Грэмми“ тоже».
15 июля J-Hope выпустит свой сольный альбом «Jack in the Box». В клипе одну из ключевых ролей играет коробка, о которой говорится в названии, — все события и мини-концерт рэпера происходят именно в ней.
Остальные участники группы поучаствовали в промо песни, а Джонгук назвал ее «безумной».
В июне музыканты BTS объявили о перерыве в совместном творчестве, который нужен им для реализации своих индивидуальностей.