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J-Hope поделился новым треком «More» из творческого отпуска BTS

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:09

J-Hope из BTS выпустил сингл «More», записанный во время творческого перерыва кей-поп-группы. Рэпер ответил на вопрос, смогут ли музыканты продолжать работать вне коллектива и примерять на себе другие образы.

В предисловии J-Hope написал, что хочет «сломать стереотипы и развиваться дальше». Получилась рокерская песня с мрачным клипом о том, как исполнитель «собирает все трофеи, и „Грэмми“ тоже».

15 июля J-Hope выпустит свой сольный альбом «Jack in the Box». В клипе одну из ключевых ролей играет коробка, о которой говорится в названии, — все события и мини-концерт рэпера происходят именно в ней.

Остальные участники группы поучаствовали в промо песни, а Джонгук назвал ее «безумной».

В июне музыканты BTS объявили о перерыве в совместном творчестве, который нужен им для реализации своих индивидуальностей.

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