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Мобильный репортер/Агентство «Москва»
РБК: Zara продолжила оформлять документы на новые товары в России после закрытия магазинов
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РБК: Zara продолжила оформлять документы на новые товары в России после закрытия магазинов
Сегодня в 08:01

Российские представительства испанской группы компаний Inditex (объединяет бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka и другие) продолжили оформлять декларации и сертификаты соответствия товаров после закрытия магазинов 5 марта 2022 года, пишет РБК со ссылкой на данные реестра Федеральной службы по аккредитации.

Такие документы нужны для ввода продукции в оборот. Декларация соответствия удостоверяет, что товар удовлетворяет введенным нормам. Сертификат соответствия (выдается специальным органом, который проводит испытания) подтверждает безопасность продукта.

По сообщению издания, последние сведения Zara были зарегистрированы в реестре 10 августа и 1 сентября. После закрытия Zara и Zara Home продолжали регистрировать декларации соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза на трикотаж, головные уборы, обувь и одежду, предметы декора и другую продукцию.

РБК пишет, что, судя по номерам таможенных документов, товары ввезены в 2021 и 2022 годах. Так, в одной из деклараций соответствия на фарфоровую посуду Zara Home есть данные о том, что таможенная декларация на нее была зарегистрирована 8 июня.

В сертификатах соответствия, полученных после начала марта 2022 года, фигурирует продукция, таможенные декларации на которую были поданы в мае текущего года.

После 5 марта также регистрировались сертификаты соответствия и декларации других брендов холдинга. По информации издания, большая часть записей указывает на то, что продукция ввезена в Россию после закрытия магазинов.

В Федеральной службе по аккредитации сообщили, что декларации регистрируются автоматически самим заявителем (за рядом исключений). Срок их получения зависит от того, как быстро компания соберет доказательные документы, а также когда будут проведены испытания.

Сроки внесения сведений — до трех рабочих дней, а испытания могут занимать месяцы. Собеседники РБК в юридических и консалтинговых компаниях отметили, что документы могут понадобиться Inditex для продажи товаров через посредников или на маркетплейсах для гипотетического продолжения работы в стране или продажи бизнеса. В Inditex на запросы РБК не ответили.

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