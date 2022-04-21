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Минпромторг: IKEA и Inditex ищут способы снова открыть магазины в России

Виктория Шанина
Сегодня в 14:01

В Минпромторге заявили, что шведская компания IKEA и испанская Inditex ищут возможность вернуться на российский рынок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Виктора Евтухова.

По его словам, для открытия магазинов компаниям необходимо настроить поставки, чтобы пополнить ассортимент товаров.

«Им важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому‑то — неэффективный ход», — сказал Евтухов.

Он также отметил, что у IKEA «очень хороший российский рынок». При этом бизнес-процесс компании построен так, что компания как поставляет продукцию из других стран, так и производит какие‑то товары в России.

«Пока даже те иностранные компании, кто временно приостановил деятельность, заявили, что приостановка связана не со спецоперацией, а с тем, что есть есть проблемы с логистикой, поставками продукции. Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой», — добавил Евтухов.

Вместе с тем, по его словам, то же касается и Inditex. Там заявляют, что «российский рынок важен» для компании.

IKEA объявила об уходе с российского рынка 3 марта. Причиной стали проблемы с цепочками поставок.

Inditex временно прекратила работу в России 5 марта. У компании было более 500 магазинов в стране, среди наиболее известных брендов — Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

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