Inditex планирует передать российский бизнес партнеру и возобновить поставки

Испанский холдинг Inditex (владеет брендами Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и другими) намерен передать российское юрлицо АО «Зара СНГ» партнеру, зарегистрированному в стране, которую власти России не относят к «недружественным».

Такая информация содержится в определении Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. На него обратил внимание «Коммерсант». В документе рассматривается иск владельца самарского торгового центра «Космопорт» к «Зара СНГ».

«Заявитель указывает, что не уходит с российского рынка, планирует возобновить торговую деятельность, в настоящее время ответчиком предпринимаются действия для продолжения деятельности в Российской Федерации, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной, а также изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции». Из определения Арбитражного суда Самарской области

Осведомленный о планах Inditex источник «Коммерсанта» сообщил, что российские активы компании могут перейти ее партнеру из ОАЭ. По его данным, из России уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а другие магазины откроются под новыми вывесками и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года.

Другие опрошенные изданием эксперты указывают, что российскую дочернюю компанию Inditex может передать своим франчайзинговым партнерам в странах Юго-Восточной Азии или Персидского залива.

Inditex приостановила деятельность в России 5 марта. Заморожена работа 502 магазинов, 86 из них принадлежат Zara. В апреле Минпромторг заявил, что испанская компания ищет способы вновь открыть российские розничные точки. В сентябре РБК обратил внимание, что ретейлер продолжает оформлять документы на новые товары в России после закрытия магазинов.