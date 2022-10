Arctic Monkeys выпустили сингл «I Ain’t Quite Where I Think I Am»

Британская инди-рок-группа Arctic Monkeys выпустила сингл «I Ain’t Quite Where I Think I Am». Она войдет в грядущий судьмой альбом коллектива «The Car» — он выйдет 21 октября.

Музыканты уже исполняли «I Ain’s Quite Where I Think I Am» во время своих живых выступлений. Они представили трек в начале года на фестивале Zurich Openair в Швейцарии.

Вместе с композицией Arctic Monkeys поделились видео с концерта в Бруклине, где группа также сыграла «I Ain’t Quite Where I Think I Am». Выступление сняли Бен Чаппелл и Закери Майкл.

Фронтмен бэнда Алекс Тернер в интервью Apple Music 1 рассказал, что песня посвящена конфликтам внутри музыкальной группы и попыткам их разрешить. Он добавил, что ссоры между участниками группы случаются во время сведения записей.

После релиза новой пластинки Arctic Monkeys отправятся в гастрольный тур. Недавно они анонсировали концерты в Европе и Северной Америке. Билеты на выступления группы можно найти здесь.

Продюсером «The Car» выступил Джеймс Форд, экс-участник The Last Shadow Puppets и Simian Mobile Disco, не раз работавший с Arctic Monkeys, а также отвечавший за продакшен записей Foals, Florence and the Machine, Haim и Кайли Миноуг.

Помимо «I Ain’t Quite Where I Think I Am», в альбом войдет треки «There’d Better Be a Mirrorball» и «Body Paint».

В январе 2021 года исполнилось 15 лет с момента выхода дебютного альбома коллектива «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not». Предлагаем перечитать приуроченный к этой дате архивный материал Артема Макарского, в котором он разбирает мифы о группе, музыкальное устройство ее первой пластинки и путь Arctic Monkeys к стадионной.