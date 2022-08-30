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Arctic Monkeys представили еще один трек с альбома «The Car». Это «There’d Better Be A Mirrorball»
Сегодня в 07:04

Британская инди-рок-группа Arctic Monkeys опубликовала песню «There’d Better Be A Mirrorball». Ее можно послушать здесь.

Согласно опубликованному ранее списку композиций, именно этот трек откроет альбом «The Car», релиз которого намечен на 21 октября. Оркестровый ретро-звук и медленный темп «There’d Better Be A Mirrorball» напоминает о творчестве The Last Shadow Puppets, другого проекта лидера Arctic Monkeys Алекса Тернера. Ныне он неактивен.

Песня «I Ain’t Quite Where I Think I Am» расположится на втором месте. Ее коллектив исполнил живьем несколько дней назад, официально на музыкальных площадках она не выходила.

Оба трека продолжают линию, взятую предыдущей пластинкой группы «Tranquility Base Hotel & Casino» (2018), заметно менее рок-н-ролльной по сравнению с предыдущими записями, обращенной к психоделии, поп-музыке и джазу.

В январе 2021 года исполнилось 15 лет с момента выхода дебютного альбома коллектива «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not». Предлагаем перечитать приуроченный к этой дате архивный материал Артема Макарского, в котором он разбирает мифы о группе, музыкальное устройство ее первой пластинки и путь Arctic Monkeys к стадионной славе.

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