Arctic Monkeys анонсировали выход седьмого альбома «The Car»

На пластинку попадут 10 треков, включая представленный накануне «I Ain’t Quite Where I Think I Am» . Его группа сыграла живьем во время концерта в Швейцарии еще до анонса полноформатника.

Продюсером выступит Джеймс Форд , экс-участник The Last Shadow Puppets и Simian Mobile Disco, не раз работавший с Arctic Monkeys, а также отвечавший за продакшен записей Foals, Florence and The Machine, Haim и Кайли Миноуг.

1.⠀«There’d Better Be A Mirrorball»

2. «I Ain’t Quite Where I Think I Am»

3. «Sculptures Of Anything Goes»

4. «Jet Skis On The Moat»

5. «Body Paint»

6. «The Car»

7. «Big Ideas»

8. «Hello You»

9. «Mr Schwartz»

10. «Perfect Sense»