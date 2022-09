Arctic Monkeys выпустили клип на новую песню «Body Paint»

Британская инди-рок-группа Arctic Monkeys выпустила клип на новую песню «Body Paint», которая войдет в грядущий альбом коллектива «The Car». Он выйдет 21 октября и станет уже седьмой студийной пластинкой музыканта.

Видео снял режиссер Брук Линдер, работавший ранее с Charlie XCX, Майлзом Кейном и Граймс. Оно выполнено в ретро-стилистике. Съемки проходили в Лондоне и Миссури.

В альбом «The Car» войдут вместе с «Body Paint» и другие треки, которые группа представила ранее — «There’s Better Be a Mirrorball» и «I Ain’t Quite Where I Think I Am». Последнюю песню Arctic Monkeys исполняли на концертах в этом году.

Все три трека продолжают линию, взятую предыдущей пластинкой группы «Tranquility Base Hotel & Casino» (2018), заметно менее рок-н-ролльной по сравнению с предыдущими записями, обращенной к психоделии, поп-музыке и джазу.

Продюсером новой пластинки выступит Джеймс Форд, экс-участник The Last Shadow Puppets и Simian Mobile Disco, не раз работавший с Arctic Monkeys, а также отвечавший за продакшен записей Foals, Florence and the Machine, Haim и Кайли Миноуг.

В поддержку релиза Arctic Monkeys организуют тур по Великобритании и Ирландии. Он состоится в мае и июне 2023 года. Билеты на выступления группы можно найти здесь.

В январе 2021 года исполнилось 15 лет с момента выхода дебютного альбома коллектива «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not». Предлагаем перечитать приуроченный к этой дате архивный материал Артема Макарского, в котором он разбирает мифы о группе, музыкальное устройство ее первой пластинки и путь Arctic Monkeys к стадионной.