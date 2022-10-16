Гринвуда из «Манчестер Юнайтед» вновь арестовали. В январе его обвинили в попытке изнасилования

Футболисту Мейсону Гринвуду из «Манчестер Юнайтед» предъявили обвинение в попытке изнасилования. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спортсмена арестовали 15 октября по подозрению в нарушении условий освобождения под залог. Он должен предстать перед судом 17 октября.

Гринвуд был арестован в январе этого года. Его девушка Харриет Робсон обвинила футболиста в избиении и изнасиловании. В качестве доказательств она опубликовала в соцсетях видео и фото побоев. На сторис в ее соцсетях были видны синяки на разных частях тела и окровавленное лицо.

В тот день полиция арестовала его и заявила, что он останется под стражей для допроса. 2 февраля футболиста выпустили под залог. Условия выхода и сумма залога не сообщаются.

На фоне обвинений «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок, Nike приостановила спонсорство, а EA Sports удалили его из симулятора FIFA 22. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» заявил, что болельщики могут бесплатно обменять свои футболки с именем нападающего Мейсона Гринвуда.