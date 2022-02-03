Болельщики «Манчестер Юнайтед» смогут бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заявил, что болельщики смогут бесплатно обменять свои футболки с именем нападающего Мейсона Гринвуда, обвиняемого в изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что многие болельщики, купившие футболки с фамилией футболиста, стали возвращать их в фирменный магазин клуба. Тогда «Манчестер Юнайтед» согласился обменять их на форму любого другого игрока, а также удалила с сайта всю продукцию, связанную с Гринвудом.

30 января Харриет Робсон, девушка нападающего Гринвуда, обвинила футболиста в избиении и изнасиловании. В качестве доказательств она опубликовала в соцсетях видео и фото побоев. На сторис в ее инстаграме было видно синяки на разных частях тела и окровавленное лицо.

В тот день полиция арестовала его и заявила, что он останется под стражей для допроса. 2 февраля футболиста выпустили под залог. Условия выхода и сумма залога не сообщаются.

На фоне обвинений «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок, Nike приостановила спонсорство, а EA Sports удалили его из симулятора FIFA 22.