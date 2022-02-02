Футболиста «Манчестер Юнайтед», обвиняемого в изнасиловании и избиении девушки, выпустили под залог

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, обвиняемый в изнасиловании и избиении бывшей девушки, отпущен под залог. Об этом сообщает Би-би-си.

Условия выхода и сумма залога не сообщаются. 30 января полиция арестовала Гринвуда, а руководство команды отстранило его от игр и тренировок.

Также Nike приостановила спонсорство спортсмена, а EA Sports удалила персонажа Мейсона Гринвуда из видеоигры FIFA 22.

В конце января бывшая девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в избиении и опубликовала в соцсетях видео и фотографии побоев. На них видны синяки на разных частях тела и окровавленное лицо Робсон. Также девушка выложила аудиозапись словесной перепалки с Гринвудом.