Футболиста «Манчестер Юнайтед» удалили из FIFA 22 на фоне обвинений в изнасиловании и избиении

EA Sports удалила нападающего английского клуба «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда из футбольного симулятора FIFA 22 на фоне обвинений в изнасиловании и избиении. Об этом сообщает Independent.

Ранее он находился в стартовом составе команды в FIFA, но теперь его место занимает Антони Эланга. Карточка футболиста до сих пор доступна в Ultimate Team, но его профиль был удален после последнего обновления игры.

30 января Харриет Робсон, девушка нападающего Гринвуда, обвинила футболиста в избиении и изнасиловании. В качестве доказательств она опубликовала в соцсетях видео и фото побоев. На сторис в ее инстаграме было видно синяки на разных частях тела и окровавленное лицо.

В тот день полиция арестовала его и заявила, что он останется под стражей для допроса. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок, а Nike приостановила спонсорство.