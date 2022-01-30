Девушка игрока «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила футболиста в избиении

Харриет Робсон, девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, обвинила футболиста в избиении. В качестве доказательств она опубликовала в соцсетях видео и фото побоев.
На сторис в ее инстаграме видно синяки на разных частях тела и окровавленное лицо Робсон. Кроме того, девушка выложила аудиозапись словесной перепалки с Гривудом.
«Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд делает со мной», — подписала пострадавшая одну из записей.
20-летний Гринвуд играет за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах Английской премьер-лиги и забил 5 голов.