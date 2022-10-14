Съемки сериала «Дюна: Сестричество» начнутся уже в ноябре

Съемки сериала-приквела «Дюна: Сестричество» от HBO и Legendary начнутся в Будапеште уже в ноябре. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, это означает, что вторая часть «Дюны» и сериал будут сниматься в Венгрии одновременно.

«Дюна: Сестричество» расскажет о событиях, которые происходили за 10 000 лет до вознесения Пола Атрейдеса. В центре истории окажутся сестры Харконнен, сражающиеся с силами, угрожающими будущему человечества. В сериале покажут, как девушки основали легендарную секту, известную как «Бене Гессерит».

Первые два эпизода проекта снимет режиссер сериала «Чернобыль» Йохан Ренк. Сценаристом и шоураннером выступит Дайан Адему-Джон («Древние»), а продюсером — Дени Вильнев.

В «Дюне: Сестричество» сыграют Эмили Уотсон («Чернобыль»), Ширли Хендерсон («Гарри Поттер») и Индира Варма («Игра престолов»). Варма исполнит роль «грозной королевской особы, состоящей в браке с императором тысячи планет Коррино».

Первая «Дюна» Вильнева вышла в кинотеатрах в 2021 года. Картина поставила постпандемийный рекорд по сборам в России. За первый уик-энд она собрала больше 500 млн рублей, после второго уик-энда — миллиард. Это был лучший старт ленты в России в 2021 году.