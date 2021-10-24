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«Дюна» в США собрала 40,1 млн долларов за первый уик-энд. Это лучший старт в карьере Дени Вильнева

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:26

За первый уик-энд в США «Дюна» собрала 40,1 млн долларов. Во всем мире картина собрала больше 200 млн рублей, пишет Deadline.

Сравнивая с «Бегущим по лезвию 2049» Дени Вильнева, который за первые выходные в США собрал 32,8 млн долларов, «Дюна» — лучший старт для режиссера.

«Дюна» также показала лучший результат для Warner Bros. в плане гибридного релиза картины — одновременно в кинотеатрах и на стриминге HBO Max. Предыдущим лидером был «Годзилла против Конга» с 31,7 млн долларов.

Хороший старт фильм показал в Китае, несмотря на локдауны в некоторых провинциях — он принес создателям еще 21,6 млн долларов. В России, по последним данным ЕАИС, лента заработала более 1,5 млрд рублей.

Бюджет «Дюны» составляет около 165 млн долларов.

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