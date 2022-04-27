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Warner Bros. Pictures/YouTube
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Первые эпизоды сериала «Дюна: Сестричество» снимет режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк

Юлия Онодэра
Вчера в 23:28

Первые две эпизода сериала «Дюна: Сестричество» поставит режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк. Об этом сообщил Deadline.

Ранее пилотную серию шоу планировал снять Дени Вильнев, выпустивший в 2021 году полнометражный фильм «Дюна» по одноименному роману Фрэнка Герберта. Предполагалось, что сериал станет приквелом этой экранизации.

«Дюна: Сестричество» расскажет о событиях, которые происходили за 10000 лет до вознесения Пола Атредеса. В центре истории окажутся сестры Харконнен, сражающиеся с силами, угрожающими будущему человечества.

Сериал поведает о том, как девушки основали легендарную секту, известную как Бене Гессерит. Кто сыграет главных героинь, пока не раскрывается. Шоу выпустит стриминговый сервис HBO Max.

Ренк выступит не только режиссером, но и исполнительным продюсером проекта наряду с Вильневом, Джоном Спайтсом, Скоттом З. Бернсом, Марком Фридманом, Мэттью Кингом, Брайаном гербертом, Байроном Мерриттом и Ким Герберт.

Разработкой сериала будет заниматься кинокомпания Legendary Television. Шоураннером и сценаристом «Дюны: Сестричества» выступит Дайана Адему-Джон, работавшая ранее над «Призраками усадьбы Блай» и «Древними».

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