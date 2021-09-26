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После второго уик-энда прокатные сборы «Дюны» в России превысили миллиард рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:46

«Дюна» Дени Вильнева собрала в российском прокате больше миллиарда рублей. За второй уик-энд экранизация романа Фрэнка Герберта, которая идет в кинотеатрах с 16 сентября, заработала 326 млн рублей. Это следует из данных ЕАИС.

За первый уик-энд сборы фильма составили 566 млн рублей, день премьеры принес 100,5 млн рублей, предпродажи билетов — еще 59,5 млн рублей. На момент написания заметки «Дюна» заработала 1 079 934 846 рублей.

Это лучший старт ленты в России в этом году. «Дюна» побила почти все рекорды, кроме одного: больше нее в первый прокатный день собрала экранизация файтинга «Мортал Комбат».

«Дюна» стала пятым фильмом в российском прокате, которая заработала больше миллиарда рублей в этом году. Это удалось девятой части «Форсажа», «Конец-Горбунок» и «Душа», а «Последний богатырь: Корень зла» — сразу два миллиарда рублей.

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