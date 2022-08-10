Screen Rant: Эзра Миллер тайно принял участие в досъемках фильма «Флэш»

Американский актер Эзра Миллер тайно принял участие в съемке дополнительных сцен для фильма «Флэш», несмотря на заявление студии Warner Bros. о прекращении работы с ним в связи с его правонарушениями. Об этом рассказал Screen Rant.

По информации издания, досъемки «Флэша» проходили летом. Сколько сцен с участием скандального актера было снято, не уточняется. Журналисты предполагают, что пересъемки понадобились, чтобы сократить экранное время Миллера в фильме.

Ранее Warner Bros. сообщала, что не намерена переснимать полностью всю картину с другим актером. При этом студия перенесла премьеру «Флэша» с ноября 2022 года на июнь 2023 года и поставила на паузу все проекты с участием Миллера.

Возможно, продюсеры рассчитывали, что актер решит свои проблемы с законом: в марте Миллера арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях. Однако этот инцидент стал не единственным.

В июне суд запретил Миллеру приближаться к 12-летнему мальчику, чья мать обвинила артиста в домогательствах к ее небинарному сыну. В том же месяце экоактивисты Чейз Айрон Айз и Сара Джампинг Игл попросили суд защитить их дочь от угроз и насилия со стороны Миллера. Актер познакомился с ней, когда девушке было 12 лет, и, по словам родителей, пытался контролировать ее при помощи алкоголя и наркотиков. Сама девушка отвергает обвинения против Миллера.

Тогда же Deadline писал, что Warner Bros. рассматривает три варианта релиза «Флэша». Компания может отказаться от пиар-кампании фильма, все-таки переснять сцены с другим актером или перенести премьеру на стриминговую платформу HBO Max.

8 августа стало известно, что актеру предъявили обвинения в краже со взломом. Миллер якобы проник в частный дом в городе Стэмфорд и украл несколько бутылок с алкоголем. Актеру предписали явиться на слушание по делу — оно назначено на 26 сентября.

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