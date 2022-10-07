Суд лишил просветительский центр «Мемориал» офиса в Москве

Тверской суд Москвы передал государству офис научно-исследовательского и просветительского центра «Мемориал», ранее принадлежащего ликвидированному «Международному мемориалу»*. Об этом сообщил «Интерфакс».

В феврале 2022 года здание перешло во владение НИПЦ «Мемориал», однако теперь суд признал эту передачу на безвозмездной основе незаконной. С 12 сентября помещение уже находится под арестом.

«Это значит, что в скором времени мы лишимся дома на Каретном ряду — напомним, обвинение запрашивало арест имущества и отчуждение здания в пользу государства», — прокомментировали в НИПЦ.

С организации, кроме того, взыскали 11 млн рублей. Судебное разбирательство было иницировано Генпрокуратурой. «Международный мемориал»* был ликвидирован также после иска гособвинителя практически одновременно с одним из своих подразделений — правозащитным центром «Мемориал»*.

В качестве аргументов для ликвидации обоих назывались нарушения закона об иноагентах (часть материалов правозащитников была без соответствующей маркировки), а также поддержка участников экстремистских групп (некоторые члены запрещенных организаций были включены в списки политзаключенных, которые ведет «Мемориал»*).

После этого Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей приостановить ликвидацию организаций. А 7 октября 2022 года «Мемориал»* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира.

*Международное общество «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» признаны Минюстом РФ НКО — иностранными агентами.