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«Дело табак»: Оксимирон выпустил новый трек «Переучет — табак»
Юлия Онодэра
Сегодня в 16:41

Российский рэпер Оксимирон выпустил новый трек «Переучет — табак». Он опубликован на музыкальных стриминговых платформах.

«Мир навыворот, а на сердце бардак. Подкури мне, брат, коли дело табак», — поет в композиции музыкант. Он признается, что «столько лет» ищет «не ту и не так» и «шагает в чужих сапогах».

«Шито-крыто, цел невредим. Так, да не так. Подкури мне, брат. Видно, дело табак», — продолжает в треке артист. «Переучет — табак» стал уже второй песней Оксимирона за последнюю неделю.

До этого рэпер опубликовал трек «Ойда». Клип на него он снял в Петербурге после своего возвращения в Россию.

После начала военной операции на Украине Окси отменил все российские концерты и уехал из страны. Он провел благотворительный тур в поддержку пострадавших от военного конфликта «Russians Against War».

В марте в России отложили выход экранизации романа Пелевина «Ампир V», в которой Федоров исполнил одну из главных ролей. «Фонтанка» писала, что рэпер попал в черный список артистов, выступления которых в России сочли нежелательными.

В конце августа прокурор Москвы потребовал признать экстремистским одно из произведений Оксимирона. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь о треке «Последний звонок» и любительских клипах на него. В них прокуратура нашла «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

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