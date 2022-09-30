«Ни себе, ни пацанам»: Оксимирон выпустил новый трек «Сделано в России»

Российский рэпер Оксимирон выпустил новый трек под названием «Сделано в России». Он появился на ютьюб-канале артиста.
В нем музыкант воспроизводит образы, которые ассоциируются у него с Россией. «Нательный крест, Великий пост, натянутый холодный трос, тяжелый груз, долгий лес», — читает Оксимирон.
Рэпер обращается к лирическому герою, который «родился на сопках, рос на болотах, где финские кости, а над ними — балтийские сосны и сонные сфинксы „Василеостровской“». Он рассказывает о его юности и влюбленности.
«А теперь ты лежишь на пригорке с травинкой в зубах, смотришь на солнце в бескрайних полях. Догорает закат, и в затылке — оконце», — заключает музыкант.
«Сделано в России» спродюсировал Дэнни Цукерман. Трек стал уже третьим релизом Оксимирона за последние недели. Ранее артист опубликовал также клип на песню «Ойда» и композицию «Табак» под псевдонимом Переучет.