«Ни себе, ни пацанам»: Оксимирон выпустил новый трек «Сделано в России»

Российский рэпер Оксимирон выпустил новый трек под названием «Сделано в России». Он появился на ютьюб-канале артиста.

В нем музыкант воспроизводит образы, которые ассоциируются у него с Россией. «Нательный крест, Великий пост, натянутый холодный трос, тяжелый груз, долгий лес», — читает Оксимирон.

Рэпер обращается к лирическому герою, который «родился на сопках, рос на болотах, где финские кости, а над ними — балтийские сосны и сонные сфинксы „Василеостровской“». Он рассказывает о его юности и влюбленности.

«А теперь ты лежишь на пригорке с травинкой в зубах, смотришь на солнце в бескрайних полях. Догорает закат, и в затылке — оконце», — заключает музыкант.