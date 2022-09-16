После 24 февраля Оксимирон уехал из России, а сейчас вернулся. И выпустил клип «Ойда»

После 24 февраля Оксимирон уехал из России, но недавно его заметили на съемках в Петербурге. И вот рэпер выпустил клип «Ойда».

Видео снято на петербургских улицах. «К черту старый дом, пересоберем», — читает Мирон и передает приветы Следственному комитету и прокуратуре.

Накануне Мирон Федоров (настоящее имя Оксимирона) объявил о своем аккаунте на OnlyFans. Оказалось, что так рэпер хочет популяризовать рассылку, с помощью которой можно без ограничений рассылать «откровенный» контент по почте.

«Рассылка — страшный сон для доносчика и цензора, потому что ее не остановить», — говорится в регистрационном письме, приходящем в ответ на подписку.

6 сентября менеджер Оксимирона Женя Муродшоева сообщила о возвращении рэпера в Россию. Тогда же она выложила видео, на котором артист читает что‑то на камеру на стрелке Васильевского острова в Петербурге. Эти кадры можно увидеть в клипе.

После начала военной операции на территории Украине Окси отменил все российские концерты и уехал из страны. Он провел благотворительный тур в поддержку пострадавших от военного конфликта «Russians Against War».

В марте в России отложили выход экранизации романа Пелевина «Ампир V», в которой Федоров исполнил одну из главных ролей. «Фонтанка» писала, что рэпер попал в черный список артистов, выступления которых в России сочли нежелательными.

В конце августа прокурор Москвы потребовал признать экстремистским одно из произведений Оксимирона. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь о треке «Последний звонок» и любительских клипах на него. В них прокуратура нашла «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».