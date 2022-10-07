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Институт музыкальных инициатив приостановит работу с 1 ноября
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:52

Институт музыкальных инициатив будет работать до 31 октября. С чем связано решение о приостановке деятельности, не уточняется.

Сайт и соцсети ИМИ перестанут обновляться 1 ноября. Создатели проекта пообещали сохранить доступ к сайту со всеми опубликованными материалами. Когда ИМИ вновь вернется к работе, неизвестно.

«Институт музыкальных инициатив открылся в 2019 году. За это время мы реализовали множество проектов для начинающих музыкантов и музыкальной индустрии. Мы рады, что смогли помочь множеству артистов и игроков российского музыкального бизнеса, и благодарим всех, кто был с нами эти три с лишним года», — говорится в сообщении ИМИ.

В прошлом году ИМИ совместно с «Афишей Daily» выпустили книгу «Не надо стесняться», которая рассказывает о постсоветской поп-музыке. Проект создан на базе вышедшего в 2011 году номера журнала «Афиша» об истории попсы.

9 декабря того же года ИМИ представил книгу о ментальном здоровье артистов, которую можно было получить бесплатно.

23 июня ИМИ опубликовал сборник из серии «Новая критика» под названием «По России: музыкальные сцены и явления за пределами Москвы и Санкт-Петербурга». В него вошли тексты, в которых рассматриваются российские музыкальные феномены, сформировавшиеся и получившие развитие вне двух самых крупных городов страны.

23 августа ИМИ открыл прием заявок на участие авторов в четвертом сборнике из серии «Новая критика». До 10 октября включительно нужно прислать краткие аннотации будущих текстов (питчи), которые рассмотрит жюри. Выйдет ли книга в связи с приостановкой работы проекта, неизвестно.

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