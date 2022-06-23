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ИМИ выпустил книгу о музыкальных феноменах в российских регионах

Денис Ламехов
Сегодня в 16:20

Институт музыкальных инициатив выпустил книгу из серии «Новая критика» под названием «По России: музыкальные сцены и явления за пределами Москвы и Санкт-Петербурга». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе ИМИ.

Редактором книги стал Денис Бояринов — музыкальный журналист, один из создателей и редактор раздела «Современная музыка» Colta.ru. В книгу вошли тексты, в которых рассматриваются российские музыкальные феномены, сформировавшиеся и получившие развитие вне двух самых крупных городов страны.

Среди исследуемых явлений — краснодарский рок-андерграунд 2000-х, черкесская поп-музыка, независимые сцены Калининграда и Воронежа, Урала и Татарстана.

Бояринов заявил:

«Сначала надо объясниться, почему мы решили исключить из сферы внимания две столицы России — нынешнюю и бывшую. Ответ вроде бы напрашивается: потому что их музыкальный ландшафт неплохо изучен. Но на самом деле все немного сложнее.

К сожалению, российскую поп-культуру принято представлять в дихотомии центр — периферия, сводя ее развитие к тому, что происходило в пределах двух крупнейших городов страны. В этой картине мира некое явление, музыкант, группа, сообщество или сцена имеют право на вхождение в культурную иерархию и историю, только если они покинули родные места и совершили победоносный прорыв в „столицы“: покорили их, а значит, и всю страну.

Это подход несовременный, несправедливый, колониальный — „столицы“ в нем выступают метрополия­ми, эксплуатирующими поставляемые из провинций таланты, а те, кто по тем или иным причинам не смог или не стремился попасть в центр, становятся „недостойными“ внимания и исторической памяти. Вероятно, от смены оптики выиграют и „центр“, и „периферия“. Сборник, который вы держите в руках, — важный этап на пути к переосмыслению истории России и детальной прорисовке ее музыкальной карты.

Смена взгляда обещает множество удивительных открытий — некоторые вы сможете сделать, внимательно прочитав „По России“ до конца и обнаружив, что в нашем представлении об отечественной музыкальной культуре последних 30 лет немало белых пятен».

Для отбора публикаций Институт музыкальных инициатив запустил конкурс — жюри ознакомилось с более чем девятью десятками присланных текстов. Размер питча для каждого автора должен был составить одну страницу и включать в себя краткий пересказ идей, которые предполагалось исследовать в тексте.

Работы оценивали музыкальные журналисты и деятели музиндустрии: Денис Бояринов, Лев Ганкин, Александр Горбачев, Галла Гинтовт, Ляля Кандаурова, Александр Кушнир, Наталья Югринова, Данил Перушев, Леша Горбаш и Максим Динкевич.

В электронном формате книга доступна на книжных сервисах, их список — по ссылке.

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