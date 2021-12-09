ИМИ выпустил книгу о ментальном здоровье артистов. Ее можно получить бесплатно

Институт музыкальных инициатив выпустил книгу о ментальном здоровье. Издание «Ментальное здоровье музыкантов» распространяется бесплатно в печатном и электронном вариантах. Об этом «Афише Daily» рассказали представители ИМИ.

Над книгой работали журналист Илья Зинин, врач Виктория Читлова, гештальт-терапевт Елена Зикеева и нарколог Тимур Еналиев. Они рассказали, как артистам распознавать ментальные расстройства, справляться со сложностями в профессии и стабилизировать эмоциональный фон.

По словам издателя ИМИ Артема Атанесяна, издание подойдет не только музыкантам, но и представителям других креативных профессий, сталкивающимся с выгоранием, творческими кризисами, негативом в интернете и проблемах в отношениях в связи с выбором ремесла.

«„Артист обязательно должен страдать и быть на грани, чтобы делать настоящую музыку“. Мы сделали проект о ментальном здоровье музыкантов, чтобы развеять этот распространенный и вредный миф», — отметил Атанесян.

Инструкция к решению психологических сложностей размещена на сайте ИМИ и в сервисах электронных книг «Литрес» и «Букмейт». Печатную версию книги можно получить в клубе Powerhouse и магазине виниловых пластинок Dig в Москве.