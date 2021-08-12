«Не надо стесняться»: ИМИ и «Афиша Daily» выпустили книгу о постсоветской поп-музыке

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) совместно с «Афишей Daily» выпустили книгу «Не надо стесняться», которая рассказывает о постсоветской поп-музыке. Проект создан на базе вышедшего в 2011 году номера журнала «Афиша» об истории попсы.

Авторы издания выбрали 169 известных поп-хитов — от песен «Кар-мэн» и «Комбинации» до треков Моргенштерна и Little Big — и поговорили про каждый из них с их создателями. Получилось больше сотни реальных баек о том, чем живет эстрада и откуда берутся хиты.

«Вокалистки „Блестящих“ рассказывают, как ездили через тундру и пели в военных частях, а Верка Сердючка — о совместном корпоративе с группой Rammstein. Бари Алибасов вспоминает, как решился снять для „На-На“ порнографический клип на песню „Фаина“, а Шура — как ему устроили стоячую овацию на „Песне года“», — рассказывают авторы книги.