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«Не надо стесняться»: ИМИ и «Афиша Daily» выпустили книгу о постсоветской поп-музыке

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:52

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) совместно с «Афишей Daily» выпустили книгу «Не надо стесняться», которая рассказывает о постсоветской поп-музыке. Проект создан на базе вышедшего в 2011 году номера журнала «Афиша» об истории попсы.

Авторы издания выбрали 169 известных поп-хитов — от песен «Кар-мэн» и «Комбинации» до треков Моргенштерна и Little Big — и поговорили про каждый из них с их создателями. Получилось больше сотни реальных баек о том, чем живет эстрада и откуда берутся хиты.

«Вокалистки „Блестящих“ рассказывают, как ездили через тундру и пели в военных частях, а Верка Сердючка — о совместном корпоративе с группой Rammstein. Бари Алибасов вспоминает, как решился снять для „На-На“ порнографический клип на песню „Фаина“, а Шура — как ему устроили стоячую овацию на „Песне года“», — рассказывают авторы книги.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Для того чтобы написать эту книгу, команда проекта взяла интервью не только у суперзвезд, но и у авторов хитов, имена которых плохо знает широкая публика — в отличие от их песен. Из разных историй, анекдотов, успехов и провалов получилась полноценная история современной российской поп-культуры.

Над книгой работали сценаристка и режиссерка Елена Ванина, основательница телеграм-канала «Психо Daily» и главред маркетинга в Yandex Go Екатерина Дементьева, экс-издатель «Медузы» и руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик, музыкальный редактор «Вечернего Урганта» Сергей Мудрик, шеф-редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников, пионер российского подкастинга Григорий Пророков, ведущий ютьюб-канала «Вписка» Николай Редькин, редактор ютьюб-канала «вДудь» Даниил Туровский и многие другие. Автор идеи и редактор издания — музыкальный журналист Александр Горбачев.

Помимо текста об истории поп-музыки, в книги есть фотовкладка с портретами главных героев российской эстрады, которые сделали знаковые журнальные фотографы 1990, 2000 и 2010-х.

Узнать подробнее об издании и приобрести его можно здесь.

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