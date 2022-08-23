Институт музыкальных инициатив ищет авторов для выпуска нового сборника «Новой критики»

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) открыл прием заявок на участие авторов в четвертом сборнике из серии «Новая критика». До 10 октября включительно нужно прислать краткие аннотации будущих текстов (питчи), которые рассмотрит жюри.

Четвертый сборник исследований музыки ИМИ выйдет под названием «Новая критика. Визуальные образы российской поп-музыки». Он призван исследовать и осмыслить визуальную составляющую в популярной музыке России во всем ее многообразии — от сценического образа музыкантов до клипов, обложек альбомов, афиш и световых шоу.

Жюри выберет тексты, которые могут войти в сборник. Авторам отобранных питчей будет предложено написать на их основе текст объемом от 20 000 до 60 000 знаков с жестким дедлайном. Появившиеся в сборнике авторы получат гонорары в размере 15 тыс. рублей за авторский лист.

Редактором сборника выступит музыкальный журналист Наталья Югринова. Примерная дата выхода — июль следующего года.

Узнать подробности о четвертом сборнике «Новой критики», требования к питчу, какими референсами пользоваться, кто сидит в жюри, а также подать заявку можно тут.

23 июня ИМИ представил книгу из серии «Новая критика» под названием «По России: музыкальные сцены и явления за пределами Москвы и Санкт-Петербурга». В сборник вошли тексты, в которых рассматриваются российские музыкальные феномены, сформировавшиеся и получившие развитие вне двух самых крупных городов страны.

В прошлом году ИМИ совместно с «Афишей Daily» выпустили книгу «Не надо стесняться», которая рассказывает о постсоветской поп-музыке. Проект создан на базе вышедшего в 2011 году номера журнала «Афиша» об истории попсы.