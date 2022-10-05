Радиостанции прокомментировали отсутствие в эфире песен Аллы Пугачевой

Руководство «Русского радио», а также радиостанций «Дорожное радио», Energy, Romantika, Like FM, Relax FM, «Юмор FM», «Авторадио», Comedy Radio и «Детское радио» прокомментировали отсутствие в эфире песен Аллы Пугачевой. На него обратили внимание ранее журналисты издания Solenka.info.

Они заявили, что в эфиры перестали включать композиции Пугачевой, а также братьев Меладзе, якобы в связи с их критическим отношением к специальной военной операции на территории Украины. На самих радиостанциях эту информацию не подтвердили.

В «Европейской медиагруппе» заявили ориентируются в выборе на предпочтения слушателей.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» отметила, что песен Пугачевой в «в эфире „Русского радио“ нет уже очень долгое время». Это связано «с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам» аудитории, пояснили представители холдинга.

«Что касается исчезновения исполнителей из эфиров других радиостанций — это их личное дело и эфирная политика», — добавили в «Русской медиагруппе».

В «Газпром-медиа радио» подчеркнули, что «инвестируют в исследования аудиторных предпочтений и часто знают о популярности исполнителей и востребованности их треков больше, чем сами исполнители».

Сотрудники холдинга сказали, что выбирают музыкальный материал для эфира исходя из формата конкретной радиостанции, ее редакционной политики и результатов исследований аудиторий.

Сама Алла Пугачева, равно как и Валерий и Константин Меладзе, информацию об отсутствии в эфирах российских радиостанций их песен никак не прокомментировали.

16 сентября Минюст признал иноагентом супруга Пугачевой Максима Галкина**. На фоне этого певица опубликовала в инстаграме* обращение к министерству с просьбой признать ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

В этом обращении Алла Пугачева добавила, что хочет «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем». Спустя несколько дней телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что из‑за этого поста Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также на «предмет противоправной деятельности, получающей иностранную поддержку».

На высказывание певицы отреагировали российские официальные лица, политики, журналисты, блогеры и артисты. Среди тех, кто раскритиковал ее, — Владимир Соловьев, Тимати и зампред Госдумы Петр Толстой.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Максим Галкин внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.