Максима Галкина признали иноагентом в России

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Минюст России внес комика и телеведущего Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Это следует из списка на сайте ведомства.

По данным Минюста, Галкин получал финансирование с Украины и при этом занимался политикой.

Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой уехал из России в начале марта. В конце августа певица вернулась в страну.

Галкин неоднократно выступал против российской спецоперации на территории Украины. Он проводил концерты, а собранные деньги отправлял на помощь украинским беженцам.

Галкин был ведущим ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. В мае его заменил артист балета Николай Цискаридзе.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян на передаче Владимира Соловьева по «России 1» обвинила Галкина в лживости и лицемерии, ведь якобы «достоверно всем известно, что он гей», который «для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере» женился на «пожилой женщине». За него вступился российский певец Филипп Киркоров.

22 июня Галкина исключили из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.