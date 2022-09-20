Пугачеву проверяют на дискредитацию армии

Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию Российской армии из‑за поста, где она просит признать себя иноагентом. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, в полицию обратилась женщина, которая увидела пост Пугачевой. Она решила, что певица оскорбляет российскую армию, поэтому и попросила проверить артистку на «предмет противоправной деятельности, получающей иностранную поддержку», а также на дискредитацию армии.

18 сентября Алла Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту РФ с просьбой признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

Максима Галкина* признали иноагентом 16 сентября. Причинами стали финансирование с Украины и осуществление при этом политической деятельности. Позже, комментируя решение Минюста, он заявил, что украинских денег не получает и политикой не занимается — только сатирой на темы, связанные с ней.

* Максим Галкин внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.