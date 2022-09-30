Правительство утвердило категории сотрудников оборонной промышленности, которым предоставят отсрочки

Правительство России определило категории работников оборонно-промышленного комплекса, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

Получить отсрочку смогут руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа оборонной промышленности.

«Право на отсрочку для граждан, работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставлено решением Президента», — говорится в сообщении правительства.

Перечень предприятий, сотрудники которых имеют право на отсрочку, в течение пяти дней утвердит Минпромторг. Затем он будет направлен в Минобороны и военные комиссариаты в регионах. Работодатели в свою очередь должны будут предоставить список сотрудников, которые смогут получить отсрочку.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении в России частичной мобилизации. Согласно официальным разъяснениям министерства обороны, одним из основных факторов при мобилизации является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта.

Помимо части сотрудников оборонно-промышленного комплекса, частичная мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев уточнил, что от мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов.

В Минобороны заявили, что призывать также не будут граждан с высшим образованием, работающих в сфере IT, информации и связи, зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.