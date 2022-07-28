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«Коммерсант»: H&M выставил на продажу свой российский бизнес

Денис Ламехов
Сегодня в 8:39

Шведский холдинг H&M Group (объединяет сети H&M, COS, & Other Stories и другие) выставил на продажу свой российский бизнес, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с предложением ретейлера.

По данным собеседника издания, среди активов — права аренды на примерно 170 магазинов в 65 городах России. 40% контрактов действуют до 2050 года, 50% — до 2030–2050 годов.

Также в числе выставленного на продажу имущества — распределительный центр площадью 57,7 тыс. квадратных метров и товарные запасы на 30 недель оценочной стоимостью в 210 млн долларов (12,6 млрд рублей по текущему курсу).

По оценке собеседника «Коммерсанта», на рынке модного ретейла подходящего кандидата, который мог бы сразу занять все площади H&M и обеспечить сопоставимый объем поставок, найти непросто.

При этом, по его оценке, запасов сети может хватить на работу как минимум значительной части магазинов в течение 9–10 месяцев.

18 июля холдинг H&M Group сообщил о решении покинуть российский рынок, а спустя три дня объявил, что на финальной распродаже перед уходом из России товары будут продаваться по полной цене.

Источник «Коммерсанта» считает, что такую позицию «лоббирует местный топ-менеджер в надежде, что к лету 2023 года ситуация нормализуется».

На начало 2022 года группа H&M управляла 168 магазинами в стране. Россия — шестой по величине рынок для компании. В четвертом квартале 2021 года компания заработала в России 2,1 млрд шведских крон (порядка 12,2 млрд рублей по текущему курсу).

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