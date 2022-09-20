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«Коммерсант»: H&M закроет 20 магазинов в России до конца октября
Денис Ламехов
Сегодня в 06:35

Объявившая об уходе из России шведская группа компаний H&M Group (объединяет бренды H&M, COS, Monki, Weekday и другие) до конца октября планирует закрыть порядка 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Параллельно ретейлер откажется от наименее рентабельных магазинов в небольших городах в центральной части страны, уточнил один из собеседников газеты. По данным консалтингового агентства Core.XP, точки с наименьшей окупаемостью в основном расположены в городах с численностью населения до 500 тыс. человек.

Согласно оценкам ряда экспертов, которые приводит «Коммерсант», смена арендаторов в сибирских и дальневосточных магазинах H&M может занять в среднем полгода-год. На этот процесс также окажут влияние сроки, в которые арендодатели смогут договориться с ретейлером о размере штрафов за досрочный разрыв контрактов.

В пресс-службе H&M на запрос издания не ответили. 18 июля шведский холдинг сообщил о решении покинуть российский рынок, а спустя три дня объявил, что на финальной распродаже перед уходом из России товары будут продаваться по полной цене. 28 июля «Коммерсант» писал, что H&M выставил на продажу свой бизнес в России.

В августе источники газеты узнали, что сеть внесла предоплату (не менее 150 млн рублей) по аренде площадей флагманского магазина в «Галерее Актер» на Тверской улице в Москве на девять месяцев вперед.

Также H&M был вынужден выплатить все штрафы и пени (порядка 250 млн рублей) торговому центру «Колумбус» за то, что магазин в нем простаивал, не ведя торговлю, а также не был своевременно открыт, передавало издание.

На начало 2022 года H&M Group управляла 168 розничными точками в стране. Россия — шестой по величине рынок для холдинга. В четвертом квартале 2021 года компания заработала в России 2,1 млрд шведских крон (порядка 12,2 млрд рублей по текущему курсу).

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