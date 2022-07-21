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На финальной распродаже H&M в России товары будут продаваться по полной цене

Денис Ламехов
Сегодня в 13:49

На финальной распродаже шведской сети магазинов одежды H&M перед уходом с российского рынка товары будут продаваться по полной цене, сообщила пресс-служба компании.

Большинство магазинов H&M и H&M Home откроются в течение августа. Они продолжат работу до тех пор, пока большая часть товарных запасов не будет распродана.

Онлайн-магазин работу не возобновит. Компания также отмечает, что прием текстильных изделий на переработку в магазинах сети остановлен.

Холдинг H&M Group (включает сети H&M, COS, & Other Stories и других брендов) сообщил о решении покинуть российский рынок 18 июля.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании затем сообщили, что H&M Group начнет открывать офлайн-магазины в России 1 августа — в новом сообщении шведского холдинга эта информация не указана.

На начало 2022 года группа H&M управляла 168 магазинами в стране. Уход с рынка, по собственной оценке компании, обойдется ей в 2 млрд шведских крон (10,9 млрд рублей по текущему курсу).

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