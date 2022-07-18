H&M объявил об окончательном уходе из России

Шведский холдинг H&M Group (включает сети магазинов одежды H&M, COS, & Other Stories и других брендов) принял решение покинуть российский рынок. Об этом говорится в заявлении генерального директора компании Хелены Хельмерссон.

«После тщательного рассмотрения ситуации мы считаем невозможным продолжение работы в России в сложившихся обстоятельствах. Мы глубоко опечалены тем, как это отразится на наших коллегах и очень благодарны за их упорную работу и самоотдачу. Также мы хотим поблагодарить наших покупателей за поддержку», — заявила Хельмерссон.

Компания обещает оказать поддержку сотрудникам «наилучшим из способов», а сокращение операций и уход с рынка сделать «ответственным».

Также H&M планирует временно открыть магазины в России, чтобы распродать оставшиеся товары.

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