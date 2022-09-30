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Песков: новые субъекты РФ получат суверенитет, удары по ним расценят как агрессию против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел очередной брифинг. Он прокомментировал текущую ситуацию по спецоперации на Украине, присоединение ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ, аварии на «Северных потоках» и возможную ядерную эскалацию.

Вот что сказал Песков:

Отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков заявил, что Киев «ушел с переговорного трека». Требования Москвы остались прежними, спецоперация будет продолжена.

Завтра, 1 октября, в Кремле пройдет церемония подписания четырех договоров о принятии в состав РФ новых субъектов. В ней примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией России, на них будет распространяться договор о союзном государстве.

Возможные удары Украины по территория, которые войдут в состав РФ, Москва будет оценивать как акт агрессии против России.

Люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно, заявил Дмитрий Песков. «Мы не хотим развивать эту тему», — добавил он.

По словам Пескова, на «Северных потоках» повреждены как минимум три ветки. Была информация о четвертой, но точных данных пока нет. В Кремле призывают к международному расследованию, так как это «беспрецедентный акт государственного терроризма».

«Потребуется, конечно, взаимодействие в рамках такого расследования», — ответил Песков на вопрос журналистов, готова ли Россия кого‑то ознакомить с материалами, которые указывают на действия Запада.