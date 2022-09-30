Путин о «Северных потоках»: «Англосаксы приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры»

Владимир Путин назвал аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» «диверсией англосаксов», которые «фактически приступили к уничтожению европейской энергоструктуры». Заявление было сделано в рамках церемонии, посвященной присоединению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

26 сентября на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли, согласно данным сейсмологов, два взрыва. Представитель Шведской национальной сейсмической сети (ШНСС) Бьерн Лунд отметил, что в зоне инцидента обычно не проводится никаких военных учений, которые теоретически могли бы стать причиной повреждений.

Reuters со ссылкой на главу Датского энергетического агентства Кристоффера Ботцау пишет, что более половины газа в поврежденных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» покинуло трубы. Оставшийся объем может быть израсходован к 2 октября. По подсчетам аналитика нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александра Собко, из прорванных труб «Северных потоков» может выйти объем вещества на 2 млрд долларов.

Глава комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный заявил, что на ремонт может уйти полгода-год. По его словам, восстановление «Северных потоков» возможно двумя способами: путем изготовления кессона, который наведут на трубу, либо путем подъема нитки газопровода со дна для ремонта на поверхности. Оба этих варианта займут много времени, сказал Завальный.

На фоне повреждений «Северных потоков» Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Его расследует Федеральная служба безопасности. В МИДе заявили, что Россия готова рассмотреть обращения от ЕС о совместном расследовании аварии.

Также расследованием инцидентов занялись в Германии, Дании и Швеции. Немецкие спецслужбы предполагают, что оба газопровода могли подвергнуться целенаправленной атаке с использованием водолазов или подводной лодки.

На газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» была совершена «беспрецедентная диверсия, по сути акт международного терроризма», заявил президент Владимир Путин в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.