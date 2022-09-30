Реклама
Новости
Украина подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТО
17:04
Читатели «Афиши Daily»
Аэропорт Калининграда разрешит иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы в третьи страны
16:58
В Москве задержали научную журналистку Асю Казанцеву
Обновлено в 16:57
«The End, So Far»: Slipknot выпустили новый альбом
16:38
В Астраханской области на границе с Казахстаном открылся пункт мобилизации
16:38
Путин о «Северных потоках»: «Англосаксы приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры»
15:43
Кадр из трансляции
Путин призвал Киев к переговорам
15:30
МВД Грузии: поток россиян на «Верхнем Ларсе» сократился
15:05
Норвегия может закрыть границы для россиян
14:49
Okko объявил дату премьеры сериала «Лэйт Найт Скул»
14:47
Военкомат Петербурга: мобилизации подлежат только категории А и Б, повестки разосланы 8000 горожан
14:07
Кадр из сериала «Бумажный дом»
В Испании стартовали съемки спин-оффа «Бумажного дома» про Берлина. Его вновь сыграет Педро Алонсо
14:05
В Госдуму внесли законопроект о привлечении осужденных к военной операции на Украине
13:55
Песков: новые субъекты РФ получат суверенитет, удары по ним расценят как агрессию против России
13:15
Работодателей обязали возвращать повестки при невозможности вручить их сотрудникам
13:12
Издатели заявили о подорожании печати книг на 20–30%. Ряд игроков назвали изменения аномальными
12:16
Из соцсетей патриарха Кирилла
Патриарх Кирилл заболел ковидом
12:12
Бьорк выпустила альбом «Fossora»
11:35
Михалков попросил об отсрочке от призыва для занятых на съемках общественно значимых проектов
10:45
Глава Бурятии заявил о выполнении плана по мобилизации
10:07
Путин о «Северных потоках»: «Англосаксы приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры»
Денис Ламехов
Сегодня в 12:43

Владимир Путин назвал аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» «диверсией англосаксов», которые «фактически приступили к уничтожению европейской энергоструктуры». Заявление было сделано в рамках церемонии, посвященной присоединению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

26 сентября на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли, согласно данным сейсмологов, два взрыва. Представитель Шведской национальной сейсмической сети (ШНСС) Бьерн Лунд отметил, что в зоне инцидента обычно не проводится никаких военных учений, которые теоретически могли бы стать причиной повреждений.

Reuters со ссылкой на главу Датского энергетического агентства Кристоффера Ботцау пишет, что более половины газа в поврежденных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» покинуло трубы. Оставшийся объем может быть израсходован к 2 октября. По подсчетам аналитика нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александра Собко, из прорванных труб «Северных потоков» может выйти объем вещества на 2 млрд долларов.

Глава комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный заявил, что на ремонт может уйти полгода-год. По его словам, восстановление «Северных потоков» возможно двумя способами: путем изготовления кессона, который наведут на трубу, либо путем подъема нитки газопровода со дна для ремонта на поверхности. Оба этих варианта займут много времени, сказал Завальный.

На фоне повреждений «Северных потоков» Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Его расследует Федеральная служба безопасности. В МИДе заявили, что Россия готова рассмотреть обращения от ЕС о совместном расследовании аварии.

Также расследованием инцидентов занялись в Германии, Дании и Швеции. Немецкие спецслужбы предполагают, что оба газопровода могли подвергнуться целенаправленной атаке с использованием водолазов или подводной лодки.

На газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» была совершена «беспрецедентная диверсия, по сути акт международного терроризма», заявил президент Владимир Путин в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ГосдумаГенпрокуратура РФФСБЕС
люди
Владимир ПутинРеджеп ЭрдоганПавел ЗавальныйАлександр Собко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение