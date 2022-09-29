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СМИ: Алла Пугачева уехала из России
Виктория Шанина
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Алла Пугачева улетела из России вместе с детьми. По предварительным данным, обратного билета у нее нет, пишут «Пятый канал» и «Известия» со ссылкой на источники.

Пугачеву заметили в московском аэропорту «Внуково». По данным канала, она улетела в Израиль, где жила несколько месяцев зимой.

Около полугода семья артистки провела за рубежом — сначала в Израиле, а затем в Латвии. 27 августа стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию — она планировала повести детей Гарри и Лизу в школу.

16 сентября Минюст признал иноагентом супруга Пугачевой Максима Галкина*. На фоне этого певица опубликовала в соцсетях обращение к министерству с просьбой признать ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

В этом обращении Алла Пугачева добавила, что хочет «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем». Спустя несколько дней стало известно, что из‑за этого поста Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также на «предмет противоправной деятельности, получающей иностранную поддержку».

* Максим Галкин внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

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Международный аэропорт Внуково
люди
Алла ПугачеваМаксим Галкин
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