Алла Пугачева вернулась в Россию спустя полгода отсутствия

Певица Алла Пугачева вместе с семьей вернулась в Россию — она провела за рубежом почти полгода. Об этом стало известно из видео, опубликованного дизайнером Игорем Гуляевым в Instagram*.

В ролике Пугачева выходит из своего автомобиля, а дизайнер приветствует близкую подругу фразой: «Глазам не верю, неужели в самом деле?». Та ответила, что «уже давно, просто никак не могла собраться».

Примадонна, судя по всему, вернулась к началу учебного года. Ранее она говорила, что планирует повести детей Гарри и Лизу в школу.

Последние полгода семья артистки провела за рубежом — сначала в Израиле, а затем в Латвии. В начале этой недели Аллу Борисовну сфотографировали на премьере фильма «Жена Чайковского» в Риге.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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