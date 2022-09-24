Реклама
Новости
Глава Евросовета поддержал инициативу о предоставлении россиянам политического убежища
12:11
Венгрия не поддержит санкции ЕС против «Газпрома» и других компаний, отвечающих за энергопоставки
11:15
На комментариях в TikTok появится кнопка дизлайка
10:30
«Коммерсант»: хакеры с Украины атакуют платежную систему «Мир»
09:04
Lionsgate Movies/YouTube
Lionsgate опубликовал новый трейлер хоррора «Зловещий свет»
02:40
Сирша Ронан сыграет в фильме «Блиц» о Второй мировой войне. Его снимет режиссер «12 лет рабства»
01:57
Таиланд снимет все коронавирусные ограничения для туристов
00:54
Администрация Эрдогана заявила, что не признает референдумы в ЛНР и ДНР
00:04
Сериал Тима Бертона «Уэнсдей» выйдет на Netflix 23 ноября
вчера в 22:54
Венгрия продолжит выдавать россиянам шенгенские визы
вчера в 21:55
«Euronews по-русски»/YouTube
На границе с Грузией образовалась пробка из 2000 машин
вчера в 21:31
Автора «Протестного МГУ» и главу «Альянса учителей» признали иноагентами
вчера в 21:21
Родственник жертвы серийного убийцы Джеффри Дамера выступил против проекта Netflix о маньяке
вчера в 21:15
Умер сценарист, номинант на «Оскар» Борис Добродеев
вчера в 21:10
Основатель «Тануки» Александр Орлов продал свои последние рестораны в России
вчера в 20:37
«Для удобства граждан»: в Москве откроют временные пункты мобилизации
вчера в 20:30
В ЛДНР начались референдумы, в РФ выросли продажи антидепрессантов и другие новости дня
вчера в 20:20
Дайджест
Тарифы ЖКХ вырастут в пределах 9%. Власти проведут вторую за год индексацию
вчера в 19:56
«Дело табак»: Оксимирон выпустил новый трек «Табак» под псевдонимом «Переучет»
вчера в 19:41
24-летнего актера из «Ривердэйла» приговорили к пожизненному заключению за убийство матери
вчера в 18:59
Глава Евросовета поддержал инициативу о предоставлении россиянам политического убежища
Виктория Шанина
Сегодня в 09:11

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что странам Евросоюза следует предоставлять политическое убежище россиянам, которые стремятся покинуть Россию из‑за частичной мобилизации. Об этом он заявил в интервью Politico.

Мишель отметил, что ЕС нужно «проявить открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их».

«Если в России люди находятся в опасности из‑за своих политических взглядов, потому что они не согласны с решением Кремля начать эту войну на Украине, мы должны принять это во внимание», — сказал Шарль Мишель.

Он готов к консультациям с коллегами в руководстве Евросоюза на тему того, как эту инициативу можно осуществить.

«Я согласен с идеей, что мы должны очень быстро сотрудничать и координировать свои действия, потому что появился новый фактор — частичная мобилизация [в России]», — добавил глава Евросовета.

12 сентября Евросоюз полностью остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Консульский сбор вырос с 35 до 80 евро, а срок выдачи шенгена теперь может затянуться до полугода.

Как отмечает Politico, по этой причине вопрос, разрешать ли россиянам искать убежища в Европе, является сложным. Однако, поскольку «российские граждане теперь стоят в очереди на границе, чтобы покинуть страну, ЕС все чаще сталкивается с призывами открыть им границы».

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.

Официальные разъяснения по частичной мобилизации от Министерства обороны можно найти тут.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Европейский советЕС
люди
Шарль МишельСергей Шойгу
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение