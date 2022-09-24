Глава Евросовета поддержал инициативу о предоставлении россиянам политического убежища

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что странам Евросоюза следует предоставлять политическое убежище россиянам, которые стремятся покинуть Россию из‑за частичной мобилизации. Об этом он заявил в интервью Politico.

Мишель отметил, что ЕС нужно «проявить открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их».

«Если в России люди находятся в опасности из‑за своих политических взглядов, потому что они не согласны с решением Кремля начать эту войну на Украине, мы должны принять это во внимание», — сказал Шарль Мишель.

Он готов к консультациям с коллегами в руководстве Евросоюза на тему того, как эту инициативу можно осуществить.

«Я согласен с идеей, что мы должны очень быстро сотрудничать и координировать свои действия, потому что появился новый фактор — частичная мобилизация [в России]», — добавил глава Евросовета.

12 сентября Евросоюз полностью остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Консульский сбор вырос с 35 до 80 евро, а срок выдачи шенгена теперь может затянуться до полугода.

Как отмечает Politico, по этой причине вопрос, разрешать ли россиянам искать убежища в Европе, является сложным. Однако, поскольку «российские граждане теперь стоят в очереди на границе, чтобы покинуть страну, ЕС все чаще сталкивается с призывами открыть им границы».

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.

Официальные разъяснения по частичной мобилизации от Министерства обороны можно найти тут.