Мобилизованные граждане могут лишиться работы

Россияне, призванные по мобилизации, могут быть уволены со своей работы. Это следует из ответа Минобороны на вопрос бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова*.

Он спросил, будет ли оформление сотрудника, попавшего под мобилизацию аналогично призыву на обязательную воинскую службу, и должны ли работодатели расторгнуть с ним трудовой договор.

В Минобороны ответили: «Да, все верно. Основанием для расторжения трудового договора будет та же повестка военкомата. Согласно п. 2 Указа Президента граждане после призыва переходят на службу в ряды Вооруженных сил РФ по контракту».

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется. Картаполов отметил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».

*Алексей Венедиктов внесен Минюстом в список физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.