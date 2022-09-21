Минцифры: повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через «Госуслуги»

Минцифры опровергло сообщения, что повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через портал «Госуслуги». Заявлением ведомства поделился РБК.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — передает издание.

Разные телеграм-каналы, в том числе Baza, писали, что повестки о мобилизации будут присылать на «Госуслуги». По данным каналов, в электронном виде повестка будет считаться врученной независимо от того, читал ее пользователь или нет.

Сайт портала перестал работать из‑за наплыва посетителей.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов. Отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса и другие категории граждан, которые определит правительство.

По словам ответственного секретаря СПЧ при президенте Александра Точенова, граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, так как эта категория призывается при полной мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что дополнительных ограничений на выезд резервистов из России не будет. Что значит в этом контексте «дополнительных», не уточняется.

Он добавил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».