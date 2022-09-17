«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин* о признании его иноагентом

Комик и телеведущий Максим Галкин* в своем инстаграме** прокомментировал решение Минюста внести его в реестр иноагентов. По его словам, повод был «надуманный».

Галкин напомнил, что официальной причиной такого решения стало финансирование со стороны Украины и при этом осуществление политической деятельности. По его словам, никаких украинских денег он не получает и политикой не занимается — только политической сатирой на сцене.

«От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить», — заявил Максим Галкин.

Он отметил, что «повод надуманный» и он не знает, «почему это происходит» и какие цели преследуются.

«Я не продаю свое мнение и свои мысли. И не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — добавил комик.

О внесении Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов стало известно накануне.

* Максим Галкин внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

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