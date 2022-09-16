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ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:34

Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. — до 7,5% годовых. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле», — сказано в заявлении ЦБ.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, с учетом проводимой денежно-кредитной политики она должна снизиться до 5,0–7,0% в 2023 году и вернуться к 4% в 2024 году.

До 24 февраля ключевая ставка находилась на уровне 9,5%. А через несколько дней после начала военных действий Банк России решил повысить ее более чем в два раза — до рекордных 20%. Это объяснили необходимостью поддержки финансовой и ценовой стабильности, а также защиты сбережений граждан от обесценивания. В апреле регулятор начал постепенно снижать ставку: сначала до 17%, затем до 14%, в мае — до 11%, в июне — до 9,5%, а в июле — до 8%.

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