Центробанк увеличил ключевую ставку до 20%

Центробанк России повысил ключевую ставку на 20%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Регулятор заявил, что «внешние условия для российской экономики кардинально изменились». По мнению ЦБ, рост ключевой ставки сможет обеспечить «увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте», — отметил регулятор.

Кроме того, Минфин и ЦБ приняли решение с 28 февраля ввести для резидентов обязательную продажу валюты в размере 80% от выручки.

Последний раз до этого Центробанк поднимал ключевую ставку 11 февраля на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. Тогда повышение объяснили тем, что инфляция превысила значения октябрьского прогноза ЦБ.

27 февраля Евросоюз запретил все транзакции с Центробанком России из‑за военных действий России на территории Украины.