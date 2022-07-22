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ЦБ понизил ключевую ставку до 8% годовых

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:35

Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых. Об этом сообщает ТАСС.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне», — сказано в заявлении регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что целесообразность снижения ключевой ставки будет оцениваться во втором полугодии 2022 года. Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5–10,8% годовых в этом году, 6,5–8,5% в 2023-м и 6–7% в 2024-м.

По данным банка, годовая инфляция в стране снизится до 12–15% в 2022 году, до 5–7% в 2023-м и вернется к 4% в 2024-м. По оценкам на 15 июля, годовая инфляция уменьшилась до 15,5%.

До 24 февраля ключевая ставка находилась на уровне 9,5%. А через несколько дней после начала военных действий Банк России решил повысить ее более чем в два раза — до рекордных 20%. Это объяснили необходимостью поддержки финансовой и ценовой стабильности, а также защиты сбережений граждан от обесценивания. В апреле регулятор начал постепенно снижать ставку: сначала до 17%, затем до 14%, в мае — до 11%, а в июне — до 9,5%.

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