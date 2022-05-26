ЦБ снизил ключевую ставку с 14 до 11%

Центральный банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта — с 14 до 11%. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

По данным ЦБ, за последнюю неделю темпы роста цен значительно замедлились. Инфляционное давление ослабилось благодаря, в частности, росту курса рубля.

В апреле годовая инфляция достигла 17,8%, а к 20 мая она замедлилась до 17,5%. Отмечается, что этот показатель снижается быстрее апрельского прогноза Банка России.

Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в ближайшее время.

С 28 февраля по 8 апреля ключевая ставка находилась на рекордном уровне — 20% годовых. В начале апреля ее понизили до 17%, а к концу месяца — до 14%.