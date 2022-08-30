Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток из‑за сравнения Сталина и Гитлера

Ранее на Гозмана* и его жену завели уголовное дело из‑за неподачи уведомления о втором гражданстве. В 2018 году они стали гражданами Израиля. Гозман* вместе с женой уведомили об этом российские власти через год, хотя по закону у них было на это только 60 дней. Теперь им грозит штраф до 200 тыс. рублей или до 400 часов обязательных работ.