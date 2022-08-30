Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток из‑за сравнения Сталина и Гитлера

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционного политика и бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана*. Об этом сообщает «Интерфакс».
Его признали виновным по новой статье 13.48 КоАП (о публичном отождествлении действий руководства СССР с действиями фашистской Германии).
Поводом для ареста стал пост политика в Facebook**, в котором он сравнил Сталина и Гитлера.
Ранее на Гозмана* и его жену завели уголовное дело из‑за неподачи уведомления о втором гражданстве. В 2018 году они стали гражданами Израиля. Гозман* вместе с женой уведомили об этом российские власти через год, хотя по закону у них было на это только 60 дней. Теперь им грозит штраф до 200 тыс. рублей или до 400 часов обязательных работ.
* Леонид Гозман внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.
**Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.